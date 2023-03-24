Шевченко высказался о ситуации Мудрика в "Челси"

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о ситуации с украинским полузащитником “Челси” Михаилом Мудриком, который в последнее время нечасто выходит на поле.

“Челси” приобрел очень талантливого и молодого игрока. Его трансфер - это инвестиция в будущее. Михаил только начинает свой путь в футболе. Он является частью амбициозного проекта и находится в надежных руках. Клуб поверил в его талант. У него длинный контракт, так что “Челси” инвестировал в свое будущее. Клуб должен терпеливо относиться к Мудрику и верить в его талант", - приводит слова Мудрика The Athletic.

В нынешнем сезоне 22-летний Мудрик провел за “Челси” семь матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2031 года.

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