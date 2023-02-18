Шевченко собирается вернуться к тренерской работе

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко собирается вернуться к тренерской деятельности.

По словам специалиста, с его стороны было бы неправильным принимать предложения от команд в последние месяцы.

“Мои мысли были в другом месте. Но теперь я думаю о том, чтобы вернуться к работе”, - сказал он в комментарии Corriere della Sera.

Осенью 2021 года украинец возглавил “Дженоа”, с которым проработал лишь два месяца. После этого он остается без работы.