Шевченко рассказал, что ждет Мудрика в "Челси"

Экс-нападающий "Челси" Андрей Шевченко высказал свое мнение о перспективах украинского вингера Михаила Мудрика в своей бывшей команде.

По словам легенды украинского футбола, Мудрик обладает всем необходимым, чтобы проявить себя в будущем.

"Ему просто нужно быть терпеливым и усердно работать, чтобы получить свои шансы. Английская Премьер-лига - очень конкурентный чемпионат и одна из лучших лиг в мире.

Сумма, которую заплатили за Мудрика, создает дополнительное давление. Но мне кажется, что эти деньги не делают вас лучшим футболистом, это просто дополнительное давление, с которым нужно справляться", - добавил он.

Напомним, что вингер перешел в "Челси" в январе этого года за 70 миллионов евро плюс бонусы. Сумма трансфера может достигать 100 миллионов евро.

Во второй половине сезона Мудрик выходил на поле в 17 матчах за "аристократов" во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.

Соглашение игрока сборной Украины с клубом из Лондона действует до июня 2031 года.