Шевченко рассказал, чему его научил Лобановский

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ценными уроками, которые он получил от бывшего главного тренера киевского “Динамо” и сборной СССР Валерия Лобановского.

Шевченко заявил, что Лобановский научил его тому, что в футболе нет ничего незначительного и что следует учитывать каждую деталь этого вида спорта.

Известный тренер рассказал, что всегда внимательно прислушивался к советам Лобановского и многому у него научился.

Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год, за это время они дошли до четвертьфинала Евро-2020, но уступили сборной Англии (0:4).