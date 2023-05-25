Шевченко подвел итоги сезона для "Милана"

Легенда мирового футбола Андрей Шевченко оценил игру своего бывшего клуба “Милана” в этом сезоне.

Украинец считает, что у команды были огромные трудности по ходу сезона, но “Милан” смог навязать борьбу за четвертое место в Серии А и даже пробился в полуфинал Лиги чемпионов.

“Хочу выделить тренера команды Стефано Пиоли, который в прошлом сезоне привел их к скудетто. Надеюсь, что ”Милан" продолжит хорошо выступать и в будущем", - сказал он.

Напомним, что за несколько туров до завершения розыгрыша Серии А “Милан” набрал 64 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.