Шевченко назвал причины провала "Милана" в полуфинале Лиги чемпионов

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко выразил свое мнение по поводу первого полуфинала Лиги чемпионов между “Миланом”, за который он играл в свое время, и “Интером” (0:2).

По словам украинского тренера, его бывшая команда проиграла сопернику психологическом плане.

“В первом тайме команда так и не сумела настроить себя на игру. Однако после перерыва командный дух изменился, и ”россонери" начали активнее играть. Считаю, что “Милан” имеет все шансы взять реванш", - сказал он.

Ответная игра состоится 16 мая в Милане.