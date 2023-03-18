Главная Новости Шесть голов: "Манчестер Сити" одержал разгромную победу в Кубке Англии

Шесть голов: "Манчестер Сити" одержал разгромную победу в Кубке Англии

Новости футбола Сегодня, 15:46
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче ¼ финала Кубка Англии “Манчестер Сити” на своем поле разгромил “Бернли” со счетом 6:0 и пробился в полуфинал.

Победу “горожанам” принесли хет-трик Эрлинга Холанда, дубль Хулиана Альвареса и гол Коула Палмера.

“Манчестер Сити” – “Бернли” - 6:0 (2:0)
Голы: Холанд, 32 - 1:0, Холанд, 35 - 2:0, Холанд, 59 - 3:0, Альварес, 62 - 4:0, Палмер, 68 - 5:0, Альварес, 73 - 6:0

“Манчестер Сити”: Ортега, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш (Аканджи, 63), Льюис (Серхио Гомес, 66), де Брюйне (Грилиш, 89), Родри (Филлипс, 66), Фоден, Марез, Холанд (Палмер, 63), Альварес.

“Бернли”: Пикок-Фаррелл, Робертс, Байер, Аль-Дахиль, Матсен (Тэйлор, 77), Витиньо (Бастьен, 77), Гудмундссон (Корк, 46), Каллен, Телла (Обафеми, 64), Зарури, Фостер (Барнс, 46).

Не пропустите: Гол Роналду помог "Аль-Насру" выиграл в матче чемпионата.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Манчестер Сити Бернли Кубок Англии
Популярные новости
Фото: твиттер "Аль-Насра"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 15:37 Гол Роналду помог "Аль-Насру" выиграл в матче чемпионата
Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 15:27 Дортмундская "Боруссия" уничтожила "козлов" в Бундеслиге
Фото: твиттер "Жироны"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 13:15 ЦыГОЛков! Украинец спас "Жирону" от поражения в Мадриде
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 13:14 Роналду вызван в сборную Португалии на мартовские отборочные матчи Евро-2024
Фото: открытые источники Новости футбола Вчера, 07:20 Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Лиги чемпионов
Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен Новости футбола 16 мар 2023, 18:49 "Арсенал" вылетел из Лиги Европы
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:53 "Бенфика" одержала разгромную победу в чемпионате Португалии Новости футбола Сегодня, 15:46 Шесть голов: "Манчестер Сити" одержал разгромную победу в Кубке Англии Новости футбола Сегодня, 15:42 "Сельта" одержала победу в Барселоне Новости футбола Сегодня, 15:37 Гол Роналду помог "Аль-Насру" выиграл в матче чемпионата Новости футбола Сегодня, 15:32 "Челси" упустил победу в домашнем матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 15:27 Дортмундская "Боруссия" уничтожила "козлов" в Бундеслиге Новости футбола Сегодня, 13:15 ЦыГОЛков! Украинец спас "Жирону" от поражения в Мадриде Новости футбола Сегодня, 13:06 "Тоттенхэм" упустил победу над худшей командой АПЛ Новости футбола Сегодня, 12:43 "РБ Лейпциг" проиграл аутсайдеру Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 10:59 “Днепр-1” вернул лидерство в УПЛ
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 19 мар 2023 Прогноз на матч Лацио - Рома 19 марта 2023 года Футбол 19 мар 2023 Прогноз на матч Интер - Ювентус 19 марта 2023 года Футбол 20 мар 2023 Прогноз на матч Ингольштадт - Динамо Дрезден 20 марта 2023 года Футбол 20 мар 2023 Прогноз на матч Мирандес - Эйбар 20 марта 2023 года