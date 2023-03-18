Шесть голов: "Манчестер Сити" одержал разгромную победу в Кубке Англии

В матче ¼ финала Кубка Англии “Манчестер Сити” на своем поле разгромил “Бернли” со счетом 6:0 и пробился в полуфинал.

Победу “горожанам” принесли хет-трик Эрлинга Холанда, дубль Хулиана Альвареса и гол Коула Палмера.

“Манчестер Сити” – “Бернли” - 6:0 (2:0)

Голы: Холанд, 32 - 1:0, Холанд, 35 - 2:0, Холанд, 59 - 3:0, Альварес, 62 - 4:0, Палмер, 68 - 5:0, Альварес, 73 - 6:0

“Манчестер Сити”: Ортега, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш (Аканджи, 63), Льюис (Серхио Гомес, 66), де Брюйне (Грилиш, 89), Родри (Филлипс, 66), Фоден, Марез, Холанд (Палмер, 63), Альварес.

“Бернли”: Пикок-Фаррелл, Робертс, Байер, Аль-Дахиль, Матсен (Тэйлор, 77), Витиньо (Бастьен, 77), Гудмундссон (Корк, 46), Каллен, Телла (Обафеми, 64), Зарури, Фостер (Барнс, 46).

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