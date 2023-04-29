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Шесть голов: "Брайтон" Де Дзерби одержал разгромную победу в АПЛ

Новости футбола Сегодня, 15:05
Шесть голов: "Брайтон" Де Дзерби одержал разгромную победу в АПЛ Фото: инстаграм "Брайтона"/Автор неизвестен

В матче 34-го тура чемпионата Англии “Брайтон” под руководством Роберто Де Дзерби на своем поле разгромил “Вулверхэмптон” со счетом 6:0.

Победу “чайкам" принесли дубли Дениза Ундава, Паскаля Гросса и Дэнни Уэлбека.

“Брайтон”, набрав 52 очка, вышел на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Вулверхэмптон” с 37 очками остался на 13-й позиции.

“Брайтон” – “Вулверхэмптон” - 6:0 (4:0)
Голы: Ундав, 6 - 1:0, Гросс, 13 - 2:0, Гросс, 26 - 3:0, Уэлбек, 39 - 4:0, Уэлбек, 48 - 5:0, Ундав, 66 - 6:0

“Брайтон”: Стил, Велтман (Кайседо, 65), Данк, Уэбстер, Эступиньян, Гросс, Марч (Буонанотте, 56), Гилмор, Энсисо (Мак Аллистер, 65), Уэлбек (Митома, 56), Ундав (Айяри, 80).

“Вулверхэмптон”: Жозе Са, Семеду (Поденсе, 45), Доусон (Хван Хи Чхан, 46), Килмен, Буэно, Гомес (Гомеш, 46), Матеуш Нунеш, Лемина, Рубен Невеш, Нету (Траоре, 83), Диего Коста (Коллинз, 46).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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