Шеффилд Юнайтед сообщил о смерти 27-летней футболистки

Футбольный клуб "Шеффилд Юнайтед" объявил о смерти футболистки команды Мэдди Кьюсак.

На сайте английской команды сообщили, что девушки не стало в среду, 20 сентября.

Генеральный директор клуба Стивен Беттис уже высказался о ситуации. Он назвал это “душераздирающей новостью” и выразил слова соболезнования близким спортсменки.

"Мэдди занимала особое место, будучи частью нашей команды "Шеффилд Юнайтед", и была любимой всеми, с кем контактировала. Ее личность и профессионализм сделали ее настоящей надеждой для нашей семьи, и мы будем скучать по ней. При поддержке семьи, друзей и коллег Мэдди, клуб будет оказывать им полную поддержку во время этого трудного периода", - сказал он в комментарии клубному сайту.

О причинах смерти девушки информации нет.

Отметим, что 27-летняя футболистка перебралась в команду в 2019 году. Кроме того, она занимала должность руководителя отдела маркетинга в "Шеффилд Юнайтед".

В прошлом сезоне она достигла отметки в 100 матчей за женскую команду.