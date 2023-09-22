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Шеффилд Юнайтед сообщил о смерти 27-летней футболистки

Новости футбола Сегодня, 08:30
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Шеффилд Юнайтед сообщил о смерти 27-летней футболистки Шеффилд Юнайтед сообщил о смерти 27-летней футболистки

Футбольный клуб "Шеффилд Юнайтед" объявил о смерти футболистки команды Мэдди Кьюсак.

На сайте английской команды сообщили, что девушки не стало в среду, 20 сентября.

Генеральный директор клуба Стивен Беттис уже высказался о ситуации. Он назвал это “душераздирающей новостью” и выразил слова соболезнования близким спортсменки.

"Мэдди занимала особое место, будучи частью нашей команды "Шеффилд Юнайтед", и была любимой всеми, с кем контактировала. Ее личность и профессионализм сделали ее настоящей надеждой для нашей семьи, и мы будем скучать по ней. При поддержке семьи, друзей и коллег Мэдди, клуб будет оказывать им полную поддержку во время этого трудного периода", - сказал он в комментарии клубному сайту.

О причинах смерти девушки информации нет.

Отметим, что 27-летняя футболистка перебралась в команду в 2019 году. Кроме того, она занимала должность руководителя отдела маркетинга в "Шеффилд Юнайтед".

В прошлом сезоне она достигла отметки в 100 матчей за женскую команду.

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Шеффилд Юнайтед Sheffield United Women Премьер-лига Англия
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