"Шеффилд Юнайтед" может приобрести африканский миллиардер
Новости футбола Сегодня, 09:00
Фото: открытые источники
“Шеффилд Юнайтед” в ближайшее время может сменить владельца.
Как сообщает Daily Mail, клуб может стать собственностью нигерийского бизнесмена Дози Ммобуоси.
В планах африканца закрыть сделку по покупке клуба Чемпионшипа за 90 миллионов фунтов в ближайшее время.
По информации The Times, состояние Ммобуоси превышает 7 миллиардов фунтов.
Напомним, что сейчас клубом владеет принц Саудовской Аравии Абдалла ибн Мусаид Аль Сауд.
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