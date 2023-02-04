"Шеффилд Юнайтед" может приобрести африканский миллиардер

“Шеффилд Юнайтед” в ближайшее время может сменить владельца.

Как сообщает Daily Mail, клуб может стать собственностью нигерийского бизнесмена Дози Ммобуоси.

В планах африканца закрыть сделку по покупке клуба Чемпионшипа за 90 миллионов фунтов в ближайшее время.

По информации The Times, состояние Ммобуоси превышает 7 миллиардов фунтов.

Напомним, что сейчас клубом владеет принц Саудовской Аравии Абдалла ибн Мусаид Аль Сауд.