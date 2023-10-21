Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ
Новости футбола Сегодня, 11:40
Фото: manutd.com / Автор неизвестен
Для Шеффилд Юнайтед это первый сезон в английской Премьер-лиге после возвращения в элитный дивизион из Чемпионшипа. Однако пока он складывается не лучшим образом: “клинки” занимают последнее место и в семи матчах набрали только одно очко. Манчестер Юнайтед также вряд ли удовлетворен собой: “дьяволы” занимают десятую строчку и уже отпустили лидеров таблицы на восемь очков.
Матч между Шеффилд Юнайтед и Манчестер Юнайтед пройдет в субботу, 21 октября, на “Бремелл Лейн”. Начало игры в 21:00 по среднеевропейскому времени.
Редакция Dailysports подготовила для вас информацию, где можно будет увидеть этот матч.
- Армения - Setanta Sports 1, Fast Sports
- Азербайджан - Setanta Sports 1
- Грузия - Setanta Sports 1
- Израиль - Sport 1
- Казахстан - Setanta Sports 1
- Кыргызстан - Setanta Sports 1
- Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
- Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
- Молдова - Setanta Sports 1
- Польша - Viaplay Poland
- Таджикистан - Setanta Sports 1
- Туркменистан - Setanta Sports 1
- Украина - OTT Setanta Sports
- Узбекистан - Setanta Sports 1
- Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports 1
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