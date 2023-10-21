Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Для Шеффилд Юнайтед это первый сезон в английской Премьер-лиге после возвращения в элитный дивизион из Чемпионшипа. Однако пока он складывается не лучшим образом: “клинки” занимают последнее место и в семи матчах набрали только одно очко. Манчестер Юнайтед также вряд ли удовлетворен собой: “дьяволы” занимают десятую строчку и уже отпустили лидеров таблицы на восемь очков.

Матч между Шеффилд Юнайтед и Манчестер Юнайтед пройдет в субботу, 21 октября, на “Бремелл Лейн”. Начало игры в 21:00 по среднеевропейскому времени.

Редакция Dailysports подготовила для вас информацию, где можно будет увидеть этот матч.

Армения - Setanta Sports 1, Fast Sports

Азербайджан - Setanta Sports 1

Грузия - Setanta Sports 1

Израиль - Sport 1

Казахстан - Setanta Sports 1

Кыргызстан - Setanta Sports 1

Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1

Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1

Молдова - Setanta Sports 1

Польша - Viaplay Poland

Таджикистан - Setanta Sports 1

Туркменистан - Setanta Sports 1

Украина - OTT Setanta Sports

Узбекистан - Setanta Sports 1

Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports 1