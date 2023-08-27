Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2. Видео обзор матча
Новости футбола Сегодня, 17:17
Фото: FC Man City / Автор неизвестен
"Манчестер Сити" стал единственной командой английской Премьер-лиги, которая выиграла три матча в трёх первых турах нового сезона. В Шеффилде "горожанам" было тяжелее всего: в первом тайме Голанд не реализовал пенальти, забить победный мяч удалось только на 88 минуте при счёте 1:1. Команда Хосепа Гвардиолы уже лидирует в АПЛ.
После трёх туров “Манчестер Сити” лидирует в английской Премьер-лиге: у “горожан” девять очков. “Шеффилд Юнайтед” проиграл три предыдущих матча в новом сезоне и пока занимает место в нижней части таблице.
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“Шеффилд Юнайтед” - “Манчестер Сити” 1:2
Голы: Богл 85 - Холанд 63, Родри 88
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