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Шеффилд Юнайтед купил английского таланта за 21 млн евро

Новости футбола Сегодня, 03:00
Шеффилд Юнайтед купил английского таланта за 21 млн евро Фото: сайт Шеффилд Юнайтед/Автор неизвестен

Пресс-служба “Шеффилд Юнайтед” на официальном сайте объявила о переходе центрального нападающего “Астон Виллы” из Бирмингема и молодежной сборной Англии Кэмерона Арчера.

“Шеффилд Юнайтед” заплатил за футболиста 21 миллион 550 тысяч евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Форвард подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2027 года.

21-летний Арчер является воспитанником академии “Астон Виллы”. За основной состав клуба из Бирмингема он выступал с лета 2021 года. Всего он провел за клуб 14 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Во второй половине прошлого сезона Арчер на правах аренды играл за “Мидлсбро”. Он провел за клуб 23 матча, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.

“Шеффилд Юнайтед” по итогам прошлого сезона завоевал путевку в Английскую Премьер-лиги. В нынешнем сезоне “клинки” неудачно стартовали, потерпев поражения в матчах с “Кристал Пэлас” (0:1) и “Ноттингем Форест” (1:2). Таким образом, клуб занимает лишь 17-е место в турнирной таблице.

Илеана Санчес Илеана Санчес эксперт Dailysports
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