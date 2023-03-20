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Шансы "Ливерпуля" на трансфер английского суперталанта снизились

Новости футбола Сегодня, 08:10
Фото: инстаграм Джуда Беллингема/Автор неизвестен Фото: инстаграм Джуда Беллингема/Автор неизвестен

“Ливерпуль”, по всей видимости, не сможет купить полузащитника дортмундской “Боруссии” и сборной Англии Джуда Беллингема, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, мерсисайдцы, скорее всего, не смогут заплатить за футболиста требуемые 130-150 миллионов евро. В данный момент шансы на покупку игрока выше у “Манчестер Сити” и “Реала”.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию” 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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