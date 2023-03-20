Шансы "Ливерпуля" на трансфер английского суперталанта снизились

“Ливерпуль”, по всей видимости, не сможет купить полузащитника дортмундской “Боруссии” и сборной Англии Джуда Беллингема, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, мерсисайдцы, скорее всего, не смогут заплатить за футболиста требуемые 130-150 миллионов евро. В данный момент шансы на покупку игрока выше у “Манчестер Сити” и “Реала”.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию” 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Крупная победа "Арсенала", потери "Челси" и "Тоттенхэма": результаты 28-го тура АПЛ.