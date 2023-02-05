Шанс не использовали: "Манчестер Сити" проиграл в Лондоне
В матче 22-го тура чемпионата Англии “Манчестер Сити” на выезде проиграл “Тоттенхэму” со счетом 0:1.
Единственный гол забил Харри Кейн.
Таким образом, “горожане” упустили возможность сократить отставание от “Арсенала”, который ранее уступил “Эвертону” (0:1).
“Тоттенхэм”, набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Манчестер Сити” с 45 очками остался на втором месте.
“Тоттенхэм” – “Манчестер Сити” - 1:0 (1:0)
Гол: Кейн, 15 - 1:0
“Тоттенхэм”: Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Ромеро, Перишич (Сессеньон, 79), Хейбьерг, Бентанкур, Кулусевски (Санчес, 88), Сон Хын Мин (Биссума, 84), Кейн.
“Манчестер Сити”: Эдерсон, Уокер, Аке, Аканджи, Льюис, Грилиш, Бернарду Силва (Гюндоган, 84), Родри, Марез (де Брюйне, 59), Холанд, Альварес.
Удаление: Ромеро (87).
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