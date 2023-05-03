Шанс для клуба Роналду: лидер чемпионата Саудовской Аравии потерпел поражение

В матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Иттихад" на выезде проиграл “Аль-Тавуну” со счетом 1:2.

Победу хозяевам принес дубль Фахада Аль-Рашиди. У гостей отличился Абдерразак Хамдалла.

"Аль-Тавун", набрав 40 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. "Аль-Иттихад" с 59 очками занимает первое место и на три очка опережает "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду.

"Аль-Тавун" - "Аль-Иттихад" - 2:1 (1:0)

Голы: Аль-Рашиди, 17 - 1:0, Аль-Рашиди, 67 - 2:0, Хамдалла, 77 - 2:1

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