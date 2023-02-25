"Шальке" прервал серию из семи матчей без побед в Бундеслиге

В матче 22-го тура чемпионата Германии “Шальке” на своем поле обыграл “Штутгарт” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Доминика Дрекслера и Мариуса Бюльтера. У гостей отличился Борна Соса.

Для “Шальке” победа стала первой в восьми последних матчах Бундеслиги.

“Шальке”, набрав 16 очков, занимает последнее, 18-е место, в турнирной таблице чемпионата Германии. “Штутгарт” с 19 очками остался на 15-й позиции.

“Шальке” – “Штутгарт” - 2:1 (2:0)

Голы: Дрекслер, 10 - 1:0, Бюльтер, 40 - 2:0, Соса, 63 - 2:1

“Шальке”: Фэрманн, Йосида, Йенц, Матричани, Дрекслер (Граймль, 90), Крал, Краус (Баланта, 66), Саласар (Латца, 72), Айдин, Фрай (Теродде, 72), Бюльтер (Караман, 72).

“Штутгарт”: Бредлов, Антон (Вагноман, 57), Мавропанос, Ито (Загаду, 46), Соса, Каразор, Харагути (Тиагу Томаш, 78), Эндо, Жил Диаш (Кулибали, 46), Фюрих (Пфайффер, 79), Мвумпа.

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