"Шальке" и "Вольфсбург" не выявили победителя в матче Бундеслиги

В матче 20-го тура чемпионата Германии "Шальке" и "Вольфсбург" сыграли вничью со счетом 0:0.

“Шальке”, набрав 12 очков, занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Бундеслиги. “Вольфсбург" с 30 очками остался на седьмой позиции.

“Шальке” – “Вольфсбург” - 0:0

“Шальке”: Фэрманн, Брюннер (Айдин, 63), Йосида, Йенц, Уронен, Крал, Скарке (Бюльтер, 46), Кодзуки (Дрекслер, 73), Краус, Саласар, Фрай (Теродде, 87).

“Вольфсбург”: Кастельс, Борнаув (Лакруа, 53), ван де Вен, Пауло Отавио, Арнольд (Гилавоги, 87), Герхардт (Нмеча, 53), Сванберг, Каминьски, Виммер (Паредес, 53), Баку, Винд.

Не пропустите: "Челси" купил английского таланта.