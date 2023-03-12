Шакира рассказала, для чего выпустила песню про Пике

Известная колумбийская певица Шакира недавно выпустила песню про своего бывшего мужа, известного футболиста Жерара Пике.

По словам артистки, эта композиция стала чем-то вроде гимна для очень многих женщин.

“Для меня этот год был очень трудным из-за расставания. Написание этой песни было очень важно для меня, я чувствовала так много близости от женщин. Женщин, которые прошли через то дерьмо, что и я”, - сказала она.

Речь идет о песне, которую певица записала 12 января.