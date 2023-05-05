"Шахтер" выкупит трансфер полузащитника сборной Украины

Донецкий “Шахтер" выкупит у брюссельского “Андерлехта” полузащитника сборной Украины Богдана Михайличенко, сообщает Voetbal Nieuws.

По сведениям источника, украинский клуб заплатит за футболиста 2,6 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Михайличенко выступает за “Шахтер” на правах аренды. Он провел за “горняков” 28 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять голевых передач.

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