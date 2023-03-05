"Шахтер" выиграл в чемпионате Украины со счетом 7:0

В матче 16-го тура чемпионата Украины донецкий “Шахтер” на выезде разгромил харьковский “Металлист 1925” со счетом 7:0.

Победу “горнякам” принесли дубль Александра Зубкова, голы Богдана Михайличенко, Ласины Траоре, Ивана Петряка и Ярослава Ракицкого, а также автогол Игоря Курило.

“Шахтер", набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Металлист 1925” с 19 очками остался на восьмой позиции.

“Металлист 1925” – “Шахтер” - 0:7 (0:4)

Голы: Зубков, 5 - 0:1, Михайличенко, 13 - 0:2, Траоре, 38 - 0:3, Зубков, 40 - 0:4, Курило, 56 (автогол) - 0:5, Петряк, 58 - 0:6, Ракицкий, 66 - 0:7

“Металлист 1925”: Сидоренко – Шершень, Курило, Безуглый, Жичиков – Я. Мартынюк – Ременюк (Абдуллаев, 46), Бычек (Дмитренко, 85), Вачиберадзе (Кравченко, 46), Русин (Игор, 67) – Чирук (Островский, 68).

“Шахтер”: Трубин – Михайличенко, Ракицкий, Бондарь, Конопля – Степаненко (Назарина, 46) – Судаков (Очеретько, 71), Джурасек, Бондаренко (Криськив, 59), Зубков (Петряк, 46) – Траоре (Сикан, 59).

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