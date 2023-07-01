"Шахтер" уволил главного тренера

Пресс-служба донецкого “Шахтера" на официальном сайте объявила об уходе Игора Йовичевича с поста главного тренера.

Кроме того, украинский клуб покинет весь тренерский штаб хорватского специалиста.

Новым тренером “Шахтера”, скорее всего, станет главный тренер луганской “Зари” Патрик ван Леувен.

В минувшем сезоне “Шахтер” под руководством Йовичевича стал чемпионом Украины.