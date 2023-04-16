"Шахтер" уверенно обыграл аутсайдера УПЛ
Новости футбола Сегодня, 10:19
Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен
В матче 21-го тура чемпионата Украины “Шахтер” обыграл “Львов” со счетом 2:0.
Победу “горнякам” принес Валерий Бондаренко, который сделал дубль.
“Шахтер”, набрав 52 очка, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. “Львов” с 13 очками остался на последнем, 16-м месте.
“Шахтер” – “Львов” – 2:0 (1:0)
Голы: Бондаренко, 7 - 1:0, Бондаренко, 75 - 2:0
“Шахтер”: Трубин, Матвиенко, Ракицкий (Топалов, 79), Бондарь, Гочолеишвили, Михайличенко (Тоиров, 87), Бондаренко, Назарина, Судаков (Очеретько, 79), Келси (Траоре, 71), Сикан (Тотовицкий, 71)
“Львов": Рыбка, Дитятьев, Габриэль, Грисьо (Симинин, 82), Кузык, Мильченко (Сасовский, 82), Алибеков, Богунов, Свржняк (Мышенко, 71), Беляев (Эсеола, 71), Бугай.
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