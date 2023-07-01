"Шахтер" установил большую цену на вратаря Анатолия Трубина

Донецкий “Шахтер" определился с ценой на вратаря сборной Украины Анатолия Трубина, сообщает FcInterNews.It.

По сведениям источника, украинский клуб хочет получить за голкипера не менее 40 миллионов евро, несмотря на то, что его контракт истекает летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что украинцем интересуются “Интер” и “Челси”, но клубы не готовы платить такую сумму.

В минувшем сезоне 21-летний Трубин провел за “Шахтер” 38 матчей во всех турнирах и пропустил 40 голов.