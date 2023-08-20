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Шахтер упустил победу в матче чемпионата Украины

Новости футбола Сегодня, 14:21
Шахтер упустил победу в матче чемпионата Украины Фото: твиттер Шахтера/Автор неизвестен

В матче 4-го тура Украинской Премьер-Лиги донецкий “Шахтер” на выезде сыграл вничью с криворожским “Кривбассом”. Матч состоялся в городе Кривой Рог на стадионе “Горняк” и завершился со счетом 3:3.

В начале матча счет открыл Алексей Кащук, которому ассистировал Александр Зубков. На 18-й минуте преимущество гостей увеличил Дмитрий Крыськив с передачи Даниила Сикана. В середине первого тайма разрыв в счете сократил Дмитрий Хомченовский с паса Ивана Дибанго. На 43-й минуте третий гол “Шахтера” забил Крыськив, который сделал дубль с паса Артема Бондаренко. Через минуту разницу в счете сократил Олег Кожушко, которому голевой пас отдал Дибанго. В середине второго тайма счет сравнял Данил Бескоровайный с передачи Максима Задераки.

“Шахтер”, набрав восемь очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Украинской Премьер-Лиги. “Кривбасс” с семью очками вышел на шестое место.

“Кривбасс” Кривой Рог - “Шахтер” Донецк - 3:3 (2:3, 1:0)
Голы: Кащук, 8 - 0:1, Крыськив, 18 - 0:2, Хомченовский, 24 - 1:2, Крыськив, 43 - 1:3, Кожушко, 44 - 2:3, Бескоровайный, 64 - 3:3.

Красные карточки: Хомченовский (74), Бондаренко (85), Чигринский (90+5)

“Кривбасс”: Клищук, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Илич (Приходько, 81), Бизимана (Близниченко, 81), Задерака, Хомченовский, Понедельник, Кожушко (Дебелко, 46), Лунев (Вакулко, 71).

“Шахтер”: Ризнык, Чигринский, Матвиенко, Бондаренко, Степаненко, Крыськив (Назарина, 62), Зубков (Вьюнник, 90+5), Гочолеишвили (Конопля, 90+4), Кащук (Келси, 63), Сикан (Невертон, 89), Топалов.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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