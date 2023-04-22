Главная Новости "Шахтер" упустил победу над "Динамо" в матче УПЛ

"Шахтер" упустил победу над "Динамо" в матче УПЛ

Новости футбола Сегодня, 12:55
Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 22-го тура чемпионата Украины киевское “Динамо” и донецкий “Шахтер” сыграли вничью со счетом 1:1.

На 12-й минуте счет открыл Тарас Степаненко, но в концовке встречи киевлян от поражения спас Александр Андриевский.

“Шахтер”, набрав 53 очка, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Динамо” с 41 очком осталось на 4-й позиции.

“Динамо” – “Шахтер” - 1:1 (0:1)
Голы: Степаненко, 12 - 0:1, Андриевский, 82 - 1:1

“Динамо”: Нещерет – Вивчаренко, Дячук, Сирота, Тимчик – Андриевский, Сидорчук – Волошин (Гармаш, 75), Буяльский (Царенко, 75), Бенито – Ванат (Рамирес, 75).

“Шахтер”: Трубин – Матвиенко, Ракицкий (Михайличенко, 60), Бондарь, Конопля – Степаненко – Судаков, Джурасек (Назарина, 61), Бондаренко, Гочолеишвили (Швед, 75) – Траоре (Сикан, 75).

Не пропустите: "Заря" в меньшинстве одержала тяжелую победу в УПЛ.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Динамо Киев Шахтер Донецк Премьер-лига Украина
Популярные новости
Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 14:27 Дортмундская "Боруссия" одержала разгромную победу и возглавила Бундеслигу
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 13:50 "Манчестер Сити" крупно победил в полуфинале Кубка Англии
Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 12:59 "Бавария" потерпела гостевое поражение в Бундеслиге
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:09 "Арсенал" не сумел победить худшую команду АПЛ
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:54 ПСЖ с трудом победил аутсайдера Лиги 1
Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 12:36 Зидан определился с клубом, который хочет тренировать
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:27 Дортмундская "Боруссия" одержала разгромную победу и возглавила Бундеслигу Новости футбола Сегодня, 13:55 "Лацио" проиграл в домашнем матче Серии А Новости футбола Сегодня, 13:50 "Манчестер Сити" крупно победил в полуфинале Кубка Англии Новости футбола Сегодня, 13:28 Киевское "Динамо" временно сменило главного тренера Новости футбола Сегодня, 13:16 "Атлетик" одержал гостевую победу в Ла Лиге Новости футбола Сегодня, 13:11 “Динамо” – “Шахтер” - 1:1 (видеообзор) Новости футбола Сегодня, 13:09 "Вольфсбург" одержал разгромную победу в Бундеслиге Новости футбола Сегодня, 13:04 "Ливерпуль" одержал сложную победу в АПЛ Новости футбола Сегодня, 12:59 "Бавария" потерпела гостевое поражение в Бундеслиге Новости футбола Сегодня, 12:55 "Шахтер" упустил победу над "Динамо" в матче УПЛ
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 23 апр 2023 Прогноз на матч Барселона - Атлетико 23 апреля 2023 года Футбол 23 апр 2023 Прогноз на матч Севилья - Вильярреал 23 апреля 2023 года Футбол 24 апр 2023 Прогноз на матч Фенербахче - Истанбулспор 24 апреля 2023 года Футбол 24 апр 2023 Прогноз на матч Аталанта - Рома 24 апреля 2023 года