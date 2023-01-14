"Шахтер" согласился продать Мудрика в "Челси": названа сумма трансфера

Полузащитник донецкого “Шахтера” и сборной Украины Михаил Мудрик перейдет в лондонский “Челси”, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста 70 миллионов евро. Сумма трансфера может увеличиться еще на 40 миллионов евро за счет бонусов. Футболист подпишет с лондонцами контракт до лета 2030 года. Зарплата игрока составит 7,5 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за “Шахтер” 18 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

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