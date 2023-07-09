"Шахтер" снизил цену на вратаря Трубина, которым интересуется "Интер"

Донецкий “Шахтер” изменил цену на вратаря сборной Украины Анатолия Трубина, которым интересуется миланский “Интер”, сообщает Sport.ua.

По сведениям источника, украинский клуб требует за голкипера 35 миллионов евро, хотя ранее оценивал его в 40 миллионов. Впрочем, даже эта сумма может оказаться высокой, так как “Интер” не готов столько платить. В связи с этим итальянский клуб надеется снизить сумму трансфера, включив в сделку процент от дальнейшей перепродажи игрока.

Ранее сообщалось, что Трубин в составе “Интера” может заменить камерунского вратаря Андре Онана, который близок к переходу в “Манчестер Юнайтед" за 55 миллионов евро плюс бонусы.

21-летний Трубин является воспитанником “Шахтера”. Всего он провел за украинский клуб 94 матча во всех турнирах и пропустил 94 гола. Также он в 39 матчах ушел с поля без пропущенных голов. Контракт голкипера с клубом из Донецка действует до лета 2024 года.

Трубин с 2021 года играет за сборную Украины. Всего за украинскую национальную команду он провел семь матчей и пропустил 12 голов.