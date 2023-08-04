"Шахтер" серьезно наказал вратаря Трубина за желание покинуть клуб

Руководство донецкого клуба исключило вратаря сборной Украины Анатолия Трубина из основного состава, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, такое решение принято в связи с тем, что голкипер отказался продлевать контракт, который действует до лета 2024 гола. Трубин хочет перейти в миланский “Интер” либо в текущее летнее трансферное окно, либо через год на правах свободного агента. Из-за этого он не был включен в заявку команды на матч 2-го тура чемпионата Украины против “Вереса” (1:1).

Ранее сообщалось, что “Шахтер” хочет получить за Трубина не менее 15 миллионов евро, но “Интер” не готов платить такую сумму.

21-летний Трубин является воспитанником “Шахтера”. Всего он провел за украинский клуб 94 матча во всех турнирах и пропустил 94 гола. Также он в 39 матчах ушел с поля без пропущенных голов. Контракт голкипера с клубом из Донецка действует до лета 2024 года.

Трубин с 2021 года играет за сборную Украины. Всего за украинскую национальную команду он провел семь матчей и пропустил 12 голов.