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Шахтер сенсационно побеждает Барсу, Боруссия снова бьет Ньюкасл. Результаты группы F и H

Новости футбола Вчера, 14:41
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Шахтер сенсационно побеждает Барсу, Боруссия снова бьет Ньюкасл. Результаты группы F и H Шахтер сенсационно побеждает Барсу, Боруссия снова бьет Ньюкасл. Результаты группы F и H

Во вторник, 7 ноября, прошли первые матчи игрового дня Лиги Чемпионов. Боруссия принимала Ньюкасл Юнайтед, Шахтер играл против Барселоны.

Шахтер - Барселона - 1:0

Барселона отправилась на выездной матч явным фаворитом этой встречи. Но в первом тайме именно Шахтер оказался намного опаснее. Украинский клуб не только надежно защищал свои ворота, но и отвечал своими опасными атаками. В результате, на 40-й минуте нападающий Данило Сикан, после подачи Гочолейшвили, головой забил и открыл счет. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом хозяев.

Во втором полупериоде Шахтер в основном отдавал мяч Барселоне и оборонялся. Но команда Хави не могла создать голевого момента. На последних минутах Шахтер забил второй гол, но его отменили из-за офсайда.

Шахтер удержал минимальное преимущество 1:0 и одержал вторую победу в групповом этапе Лиги Чемпионов, занимая третье место. "Барселона" лидирует в группе H и имеет в активе девять очков после четырех туров.

Боруссия - Ньюкасл - 2:0

"Шмели" начали матч лучше и активнее, но долгое время не могли создать момент. Только на 26-й минуте хозяева все-таки смогли открыть счет. Фулькруг стал автором гола после передачи Забитцера. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом Боруссии.

После перерыва Ньюкасл пытался отыграться и спасти матч. Они больше владели мячом, но Боруссия очень надежно оборонялась. Когда английская команда пошла выравнивать счет, "шмели" выскочили в контратаку и удвоили преимущество.

Этого хватило Боруссии, чтобы обеспечить себе вторую победу подряд. Команда Терзича набирает семь очков после четырех туров и временно выходит на первое место в группе F.

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