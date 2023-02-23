"Шахтер" прошел "Ренн" в Лиге Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий “Шахтер” в серии пенальти победил “Ренн” и вышел в следующий раунд турнира.

В начале второго тайма счет открыл Карл Токо-Экамби. На 106-й минуте преимущество хозяев увеличил Ибраим Сала. Впрочем, в концовке встречи украинцы сумели сравнять счет по сумме двух встреч благодаря автоголу Жанюэля Белосьяна.

“Ренн” Франция – “Шахтер” Украина - 2:1 (0:0), по пенальти - 4:5 - первый матч - 1:2

Голы: Токо-Экамби, 52 - 1:0, Сала, 106 - 2:0, Белосьян, 119 (автогол) - 2:1

“Ренн”: Манданда, Спенс, Омари, Белосьян, Трюффер (Мелинг, 97), Сантамария (Дуэ, 97), Маер (Угошукву, 71), Доку, Гуири, Калимуэндо (Те, 84), Токо-Экамби (Сала, 97).

“Шахтер”: Трубин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Степаненко (Назарина, 100), Судаков, Бондаренко, Зубков (Келси, 112), Траоре (Сикан, 79), Топалов (Джурасек, 80).

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