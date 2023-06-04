"Шахтер" проиграл в заключительном туре чемпионата Украины

В матче 30-го тура чемпионата Украины донецкий “Шахтер” на выезде проиграл полтавской “Ворскле” со счетом 1:2.

Победу хозяевам принесли голы Таулянта Сефери и Евгения Павлюка. У гостей гол забил Артем Бондаренко. Стоит отметить, что “Ворскла” с 73-й минуты играла вдесятером из-за удаления Игоря Пердуты.

“Ворскла”, набрав 45 очков, заняла пятое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, и сыграет в квалификационном турнире Лиги Конференций. “Шахтер” с 72 очками занял первое место.

“Ворскла” – “Шахтер” – 2:1 (1:0)

Голы: Сефери, 37 (с пенальти) - 1:0, Павлюк, 50 – 2:0, Бондаренко, 80 - 2:1

“Ворскла”: Исенко – Бацула, Кравец, Чеснаков, Пердута – Челядин (Фелипе, 75), Павлюк – Сефери, Скляр (Крупский, 81), Кане (Рамирес, 90+3) – Степанюк.

“Шахтер”: Пятов (Шевченко, 62) – Топалов, Фарина, Бондарь, Гочолеишвили (Козик, 83) – Джурасек – Криськив (Борячук, 62), Тотовицкий (Тоиров, 74), Бондаренко, Очеретько (Глущенко, 63) – Келси.

Удаление: Пердута, 73