"Шахтер" проиграл австрийскому клубу. Гол забил Холанд

Донецкий “Шахтер” в товарищеском матче проиграл венской “Аустрии” со счетом 1:2.

Победу австрийскому клубу принесли голы Джеймса Холанда и Флориана Коппа. У “горняков” отличился Артем Бондаренко.

“Шахтер” Украина - “Аустрия” Австрия - 1:2 (0:1)

Голы: Холанд, 24 - 0:1, Копп, 72 - 0:2, Бондаренко, 79 (с пенальти) - 1:2

“Шахтер” (первый тайм): Шевченко, Гочолейшвили, Козык, Фарина, Михайличенко, Джурасек, Назарина, Очеретько, Тотовицкий, Борячук, Кулаков.

“Шахтер” (второй тайм): Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Топалов, Степаненко, Крыськов, Зубков, Бондаренко, Петряк, Сикан.

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