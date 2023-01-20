"Шахтер" проиграл австрийскому клубу. Гол забил Холанд
Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: твиттер "Аустрии"/Автор неизвестен
Донецкий “Шахтер” в товарищеском матче проиграл венской “Аустрии” со счетом 1:2.
Победу австрийскому клубу принесли голы Джеймса Холанда и Флориана Коппа. У “горняков” отличился Артем Бондаренко.
“Шахтер” Украина - “Аустрия” Австрия - 1:2 (0:1)
Голы: Холанд, 24 - 0:1, Копп, 72 - 0:2, Бондаренко, 79 (с пенальти) - 1:2
“Шахтер” (первый тайм): Шевченко, Гочолейшвили, Козык, Фарина, Михайличенко, Джурасек, Назарина, Очеретько, Тотовицкий, Борячук, Кулаков.
“Шахтер” (второй тайм): Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Топалов, Степаненко, Крыськов, Зубков, Бондаренко, Петряк, Сикан.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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