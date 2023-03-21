"Шахтер" продлил контракт с основным защитником
Новости футбола Сегодня, 14:42
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
Пресс-служба донецкого “Шахтера" на официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Николаем Матвиенко.
Новое соглашение между футболистом и украинским клубом будет действовать до 31 декабря 2027 года.
26-летний Матвиенко является воспитанником “Шахтера”. За главную команду “горняков” он выступает с 2015 года, провел за клуб 157 матчей, забил семь голов и отдал 12 результативных передач. Сдавался в аренду в “Карпаты” и “Ворсклу”. За сборную Украины сыграл 54 матча.
Не пропустите: Дани Алвес оформил дубль за тюремную команду.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 15:55 Портал Goal обновил рейтинг претендентов на "Золотой мяч"
Новости футбола Вчера, 15:42 Месси хочет вернуться в "Барселону"
Новости футбола Вчера, 04:00 Крупная победа "Арсенала", потери "Челси" и "Тоттенхэма": результаты 28-го тура АПЛ
Новости футбола 19 мар 2023, 18:04 "Барселона" вырвала победу над "Реалом" в Ла Лиге
Новости футбола 19 мар 2023, 16:15 ПСЖ неожиданно проиграл в домашнем матче Лиги 1
Новости футбола 19 мар 2023, 15:30 "Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Кубка Англии
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:30 "Севилья" объявила о назначении нового главного тренера Новости футбола Сегодня, 16:15 "Ювентус" предложил новый контракт Рабьо: названы условия Новости футбола Сегодня, 15:55 "Манчестер Юнайтед" хочет купить защитника "Монако" Новости футбола Сегодня, 15:42 "Тоттенхэм" нацелился на тренера из Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 15:30 Луческу может покинуть киевского "Динамо" ради клуба Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 15:15 Холанд не поможет сборной Норвегии в матчах отбора Евро-2024 Новости футбола Сегодня, 14:55 "Ньюкасл" нацелился на хавбека "Манчестер Юнайтед" Новости футбола Сегодня, 14:42 "Шахтер" продлил контракт с основным защитником Новости футбола Сегодня, 14:30 Гризманн может уйти из сборной Франции: названа причина Новости футбола Сегодня, 14:15 Известный африканский форвард завершил карьеру. Он выступал за "Арсенал" и "Реал"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 23 мар 2023 Прогноз на матч Словакия - Люксембург 23 марта 2023 года Футбол 23 мар 2023 Прогноз на матч Сан-Марино - Северная Ирландия 23 марта 2023 года Футбол 23 мар 2023 Прогноз на матч Италия - Англия 23 марта 2023 года Футбол 23 мар 2023 Прогноз на матч Дания - Финляндия 23 марта 2023 года