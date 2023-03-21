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"Шахтер" продлил контракт с основным защитником

Новости футбола Сегодня, 14:42
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Пресс-служба донецкого “Шахтера" на официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Николаем Матвиенко.

Новое соглашение между футболистом и украинским клубом будет действовать до 31 декабря 2027 года.

26-летний Матвиенко является воспитанником “Шахтера”. За главную команду “горняков” он выступает с 2015 года, провел за клуб 157 матчей, забил семь голов и отдал 12 результативных передач. Сдавался в аренду в “Карпаты” и “Ворсклу”. За сборную Украины сыграл 54 матча.

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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