"Шахтер" продлил контракт с одним из главных талантов

Пресс-служба донецкого “Шахтера” на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Георгием Судаковым.

Новое соглашение между футболистом и “горняками” будет действовать до лета 2028 года. Прежний контракт истекал летом 2026 года.

20-летний Судаков выступает за “Шахтер” с 2018 года. Всего он провел за клуб 56 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. За сборную Украины сыграл четыре матча.

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