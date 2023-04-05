"Шахтер" продлил контракт с одним из главных талантов
Новости футбола Сегодня, 13:55
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
Пресс-служба донецкого “Шахтера” на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Георгием Судаковым.
Новое соглашение между футболистом и “горняками” будет действовать до лета 2028 года. Прежний контракт истекал летом 2026 года.
20-летний Судаков выступает за “Шахтер” с 2018 года. Всего он провел за клуб 56 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. За сборную Украины сыграл четыре матча.
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