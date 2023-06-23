"Шахтер" продлил контракт с футболистом, который играл в россии во время войны

Пресс-служба донецкого “Шахтера” на официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Ярославом Ракицким.

Футболист и украинский клуб подписали соглашение до лета 2024 года.

33-летний Ракицкий является воспитанником “Шахтера”. В 2019 году он перешел в зинит из страны-террориста. В 2022 году он покинул российский клуб и перешел в “Адана Демирспор”, а затем вернулся в “Шахтер”.