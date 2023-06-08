"Шахтер" пригрозил подать в суд на "Тоттенхэм"

Генеральный директор донецкого “Шахтера” Сергей Палкин заявил, что клуб может подать в суд на лондонский “Тоттенхэм” в случае перехода израильского полузащитника Манора Соломона без выплаты компенсации.

“Я говорил с Манором и предлагал ему вернуться в Украину. Я говорил ему, что он сможет играть в Лиге чемпионов. Но Соломон не хочет возвращаться. Думаю, что он останется в Англии. Но если он перейдет в ”Тоттенхэм", то мы подадим суд. Мы заплатили за него большие деньги, чтобы он перешел в другой клуб бесплатно? Это нечестно по отношению к “Шахтеру”, - приводит слова Палкина ESPN.

В нынешнем сезоне 23-летний Соломон выступает на правах аренды за “Фулхэм”, провел за клуб 24 матча во всех турнирах и забил пять голов. Его контракт с “Шахтером” действует до 31 декабря 2023 года.