"Шахтер" предлагал 15 млн евро за лучшего бомбардира чемпионата Украины

Помощник спортивного директора “Шахтера” Карло Николини заявил, что донецкий клуб пытался купить нападающего “Днепра-1” Артема Довбика, который лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины.

“Довбик – отличный нападающий. Он может хорошо проявить себя в Италии. Он отлично играет головой и имеет классный удар с левой ноги. Артем может здорово сыграть не только на позиции форварда, но также и в качестве вингера. Но ”Днепр-1" отклонил наше предложение в размере 15 миллионов евро. Многие делают ставку на его трансфер", - приводит слова Николини Firenzeviola.

В нынешнем сезоне 25-летний Довбик провел за “Днепр-1” 25 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023 года.

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