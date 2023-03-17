“Шахтер” потерпел самое унизительное поражение в истории Лиги Европы

“Шахтер” потерпел поражение от команды “Фейеноорд” в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 1:7.

Это самое крупное поражение команды в истории плей-офф Лиги Европы, и ни одна другая команда не проигрывала матч с более крупной разницей с момента создания турнира в 2009 году.

Ранее антирекорд турнира был установлен “АЗ”, который проиграл “Лиону” со счетом 1:7 в 2017 году на групповом этапе.

В первой игре между “горняками” и нидерландцами был зафиксирован счет 1:1.