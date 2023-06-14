"Шахтер" показал топ-10 лучших голов клуба в сезоне-2022/2023 (видео)

Пресс-служба донецкого “Шахтера” опубликовала видео 10 лучших голов, забитых футболистами “горняков”, в сезоне-2022/2023.

В число топ-10 попали голы Александра Зубкова, Михаила Мудрика, Даниила Сикана, Ярослава Ракицкого (дважды), Георгия Судакова, Дмитрия Крыськова, Тараса Степаненко и Артема Бондаренко.

В нынешнем сезоне “Шахтер” стал чемпионом Украины, занял третье место в Лиге чемпионов и дошел до 1/8 финала Лиги Европы.

Видео топ-10 лучших голов “Шахтера” в сезоне-2022/2023