"Шахтер" ответил на предложение "Бенфики" о продаже вратаря Трубина

Донецкий “Шахтер” отказал лиссабонской “Бенфике” в продаже вратаря сборной Украины Анатолия Трубина, сообщает Record.

По сведениям источника, португальский клуб предлагал за футболиста 12 миллионов евро. Впрочем, данное предложение не устроило донецкий клуб, так как руководство команды хочет получить за голкипера не менее 22 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что руководство “Шахтера” исключило Трубина из основного состава. Такое решение принято в связи с тем, что голкипер отказался продлевать контракт, который действует до лета 2024 гола. Трубин хочет перейти в миланский “Интер” либо в текущее летнее трансферное окно, либо через год на правах свободного агента. Из-за этого он не был включен в заявку команды на матч 2-го тура чемпионата Украины против “Вереса” (1:1).

21-летний Трубин является воспитанником “Шахтера”. Всего он провел за украинский клуб 94 матча во всех турнирах и пропустил 94 гола. Также он в 39 матчах ушел с поля без пропущенных голов. Контракт голкипера с клубом из Донецка действует до лета 2024 года.

Трубин с 2021 года играет за сборную Украины. Всего за украинскую национальную команду он провел семь матчей и пропустил 12 голов.