"Шахтер" отклонил крупное предложение по Мудрику
Новости футбола Сегодня, 15:55
Фото: инстаграм Михаила Мудрика/Автор неизвестен
Донецкий “Шахтер” отказал лондонскому “Арсеналу" в продаже полузащитника Михаила Мудрика, сообщает ESPN.
По сведениям источника, английский клуб предложил за футболиста 45 миллионов евро плюс 25 миллионов евро в качестве бонусов. Впрочем, такая сумма не устроила “горняков”. Руководство украинского клуба надеется получить за игрока 100 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за “Шахтер” 18 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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