"Шахтер" отказывается понижать цену на Мудрика

Журналист Фабрицио Романо рассказал о том, как продвигаются дела “Шахтера” по поводу трансфера вингера Михаила Мудрика в лондонский “Арсенал”.

По словам журналиста, переговоры не находятся на продвинутой стадии.

“Украинский клуб все еще надеется получить 100 млн евро. В ”Арсенале" же считают, что “Шахтер” готов согласиться и на 60–65 млн с включением некоторых бонусов.

Сам Мудрик уже признался, что будет счастлив присоединиться к команде и почувствовать опыт АПЛ. Переговоры проходят со сложностями, но шансы есть", - сказал он.