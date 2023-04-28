"Шахтер" одержал волевую победу в чемпионате Украины

В матче 23-го тура чемпионата Украины донецкий “Шахтер” на выезде обыграл ковалевский “Колос” со счетом 3:1.

В первом тайме счет открыл Павел Ориховский. Впрочем, во второй половине победу “горнякам” принесли голы Валерия Бондаренко, Ласины Траоре и Кевина Келси.

“Шахтер”, набрав 56 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. “Колос” с 30 очками остался на шестой позиции.

“Колос” – “Шахтер” - 1:3 (1:0)

Голы: Ориховский, 13 – 1:0, Бондаренко, 48 (с пенальти) - 1:1, Траоре, 52 - 1:2, Келси, 80 - 1:3

“Колос”: Волынец – Черноморец, Чоботенко, Гончаренко (Новак, 71), Кравченко – Милько, Богданов – Болбат (Гусол, 86), Ориховский (Исаенко, 76), Ильин (Велетень, 86) – Лысенко (Попов, 72).

“Шахтер”: Трубин – Михайличенко (Топалов, 86), Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили (Конопля, 46) – Степаненко – Судаков, Джурасек (Зубков, 46), Бондаренко, Швед (Тотовицкий, 74) – Траоре (Келси, 79).

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