"Шахтер" одержал тяжелую победу в матче чемпионата Украины

В матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий “Шахтер” на своем поле добился победы над “Александрией”. Матч состоялся в Киеве на стадионе “Левый берег” и завершился победой хозяев со счетом 2:1.

В начале матча счет открыл Даниил Сикан, которому голевой пас отдал Георгий Гочолеишвили. На 31-й минуте преимущество донецкого клуба увеличил Ласина Траоре с передачи все того же Гочолеишвили. На 60-й минуте разрыв в счете сократил Данил Скорко.

“Шахтер”, набрав семь очков, вышел на третье место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. “Александрия” с 6 очками опустилась на седьмое место.

“Шахтер” Донецк – “Александрия” Александрия - 2:1 (2:0, 0:1)

Голы: Сикан, 7 - 1:0, Траоре, 31 – 2:0, Скорко, 60 - 2:1

Желтые карточки: Вьюнник, 70, Матвиенко, 85 – Копына, 45, Скорко, 66, Калитвинцев, 87, Мартынюк, 90+2

“Шахтер”: Ризнык – Топалов, Матвиенко, Чигринский (Козик, 74), Гочолеишвили – Назарина, Очеретько – Сикан (Вьюнник, 46), Криськив (Кастилло, 89), Зубков (Невертон, 82) – Траоре (Келси, 46).

“Александрия”: Шевченко – Копына (Мартынюк, 81), Логинов, Бабогло, Смирный – Ващенко (Погорелый, 82) – Шулянский (Джевани, 72), Калюжный (Скорко, 46), Плакса (Ковалец, 62), Калитвинцев – Кулаков.