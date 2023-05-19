"Шахтер" одержал сложную победу в чемпионате Украины

В матче 27-го тура чемпионата Украины донецкий “Шахтер” обыграл ровенский “Верес” со счетом 2:1.

Победу “горнякам” принесли голы Александра Зубкова и Николая Матвиенко. У гостей отличился Владислав Шарай.

“Шахтер”, набрав 66 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. “Верес" с 27 очками остался на 10-й позиции.

“Шахтер” – “Верес” - 2:1 (1:0)

Голы: Зубков, 35 - 1:0, В. Шарай, 74 - 1:1, Матвиенко, 83 – 2:1

На 47-й минуте Сикан не реализовал пенальти (вратарь)

“Шахтер”: Трубин – Матвиенко, Ракицкий (Михайличенко, 87), Бондарь, Гочолеишвили – Степаненко – Топалов (Крыськив, 65), Судаков (Тотовицкий, 87), Назарина, Зубков – Сикан (Келси, 75).

“Верес”: Когут – Гагун (В.Шарай, 68), Вовченко, Маткобожик, Курко, Балан – Г. Пасич (Дахновский, 84), Кучеров, Клец (Лебеденко, 68), Близниченко – Шестаков (Гайдучик, 68).

Не пропустите: “Днепр-1” обыграл “Колос” в матче УПЛ.