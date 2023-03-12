"Шахтер" одержал крупную победу в чемпионате Украины

В матче 17-го тура чемпионата Украины донецкий “Шахтер” на выезде разгромил криворожский “Кривбасс” со счетом 3:0.

Победу “горнякам” принесли голы Георгия Судакова, Кевина Келси и Марьяна Шведа.

“Шахтер", набрав 39 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Кривбасс” с 21 очком остался на седьмой позиции.

“Кривбасс” - “Шахтер” - 0:3 (0:0)

Голы: Судаков, 58 - 0:1, Келси, 80 - 0:2, Швед, 84 - 0:3

“Кривбасс”: Сарнавский - Якимец, Бескоровайный, Вернидуб, Стецьков (Дибанго, 87) - Капич, Банада (Приходько, 87) - Татарков (Карпусь, 87), Задерака (Понедельник, 57), Хомченовский - Устименко (Дебелко, 68).

“Шахтер”: Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко (Крыськив, 60), Джурасек (Назарина, 71) - Зубков (Швед, 71), Бондаренко (Очеретько, 89), Судаков - Сикан (Келси, 60).

Не пропустите: "Заря" - "Львов" - 3:1 (видеообзор).