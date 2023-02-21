"Шахтер" объявил заявку на матч Лиги Европы с "Ренном"

Пресс-служба донецкого “Шахтера” на официальном сайте объявила заявку команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против “Ренн”.

Главный тренер команды Игор Йовичевич заявил на матч 28 футболистов.

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык, Анатолий Трубин.

Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козык, Ярослав Ракицкий.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьяян Швед, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Иван Петряк.

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси.

Матч “Ренн” - “Шахтер” состоится 23 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени. В первом матче украинский клуб победил со счетом 2:1.

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