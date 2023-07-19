"Шахтер" объявил о переходе скандального бразильского защитника

Пресс-служба донецкого “Шахтера" на официальном сайте объявила о переходе бразильского левого защитника Педриньо.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался украинскому клубу бесплатно. “Шахтер” подписал с бразильцем контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Последним клубом 21-летнего Педриньо был “Атлетико Паранаэнсе”, который разорвал с ним контракт. Причиной стало попадание игрока в скандал с договорными матчами. При этом защитник был оправдан по данному обвинению.

Педриньо выступал с “Атлетико Паранаэнсе” с 2021 года. Всего он провел за бразильский клуб 69 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Ранее он играл за “Виторию”.

В прошлом сезоне “Шахтер” стал чемпионом Украины. Благодаря этому донецкий клуб завоевал право сыграть в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.

Напомним, что за “Шахтер” с лета 2021 года выступает бразильский полузащитник, которого также зовут Педриньо. С лета 2022 года 25-летний бразилец играет за “Атлетико Минейро” на правах аренды.