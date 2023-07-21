"Шахтер" объявил о переходе бразильского таланта

Пресс-служба донецкого “Шахтера” на официальном сайте объявила о переходе левого вингера “Сан-Паулу” Невертона.

Украинский клуб заплатил за футболиста 3,6 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться за счет бонусов. Бразилец подписал с клубом из Донецка контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

18-летний Невертон является воспитанником “Сан-Паулу”. Он провел за молодежный состав бразильского клуба 11 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. За основную команду “Сан-Паулу” он не играл. Наибольших успехов вингер добился в составе команды U-17, он принял участие в 28 матчах и забил 18 голов. Контракт игрока с клубом действует до 31 августа 2024 года.

Напомним, что ранее в текущее трансферное окно “Шахтер” купил опорного полузащитника эквадорского “ЛДУ Кито” Денила Кастильо за 800 тысяч евро. Также донецкий клуб подписал левого защитника Педриньо на правах свободного агента.

В прошлом сезоне “Шахтер” стал победителем чемпионата Украины. Таким образом, донецкий клуб завоевал право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.